Die TIMETOACT GROUP mit Hauptsitz in Köln erwirbt die Mehrheit der Aktien der IPG Information Process Group Holding AG mit Sitz in Winterthur. Durch die Übernahme werden die Kompetenzen zu Identity and Access Management (IAM) Lösungen im DACH Markt zusammengeschlossen. IAM gewinnt im Rahmen der IT-Sicherheit und Digitalisierung immer mehr an Bedeutung und wird durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmensgruppen optimal bedient.

Mit abgeschlossenem Vertrag zur Übernahme der Aktien-Mehrheit der IPG Holding AG durch die TIMETOACT GROUP entsteht der führende IT-Dienstleister für Identity and Access Management (IAM) Lösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit der Übernahme stärken beide Unternehmen ihre Position im Markt für «Identity driven Security». Die Transaktion ist bereits vollzogen und weiteres Wachstum in diesem Bereich ist geplant.

«Wir beobachten die starke Performance von IPG schon lange und sind von der hohen Qualität ihrer Leistungen überzeugt. Gemeinsam mit unserem IAM Team werden wir bedeutende Mehrwerte für unsere Kunden und Mitarbeiter schaffen», so Felix Binsack, Geschäftsführer der TIMETOACT GROUP. Die IPG integriert und betreibt ausschließlich Identity Access Management Lösungen für alle wesentlichen Wirtschaftszweige und wird seine Aktivitäten in Deutschland massiv erweitern. Auch wenn die IPG nach dem Zusammenschluss eigenständig bleibt, so werden die beiden Unternehmensgruppen künftig mit vereinten Kräften Identitäts-, Zugriffs- und Governance-Lösungen im DACH Markt vorantreiben.

«TIMETOACT GROUP und IPG ergänzen sich hervorragend. Mit diesem starken Partner gelingt es, unsere Markpräsenz deutlich zu verbessern und vor allem unsere neue Cloud Plattform www.IAM.cloud erfolgreich zu lancieren. Ich freue mich, mit allen Mitarbeitenden den nächsten Entwicklungsschritt der IPG anzupacken», so Marco Rohrer, Group CEO IPG. Die IPG Kunden werden künftig von dieser Übernahme profitieren. IAM-Lösungen, Cloud Transformation oder Managed Services in allen Disziplinen werden dank des starken Partners noch effizienter integriert und betrieben mit dem Ziel, die Anforderungen der Digitalisierung fokussiert und nachhaltig zu erfüllen.

Die IPG-Gruppe wurde von Capital Concepts International beraten, die TIMETOACT GROUP von der flandor GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über IPG

Die IPG-Gruppe ist auf die Konzeption, Integration, den Betrieb und die Ausbildung von IAM-Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen, gegründet 2001 in Winterthur, bietet auch in den Niederlassungen in Deutschland und Österreich Lösungen für den umfassenden Schutz von Benutzerdaten sowie Zugriffs- und Zutrittsrechten. Zu den Kunden zählen Unternehmen aller Branchen wie auch Organisationen der öffentlichen Verwaltung. IPG ist bevorzugter Partner für bedeutende Software-Hersteller in der Schweiz, Deutschland und Österreich und beschäftigt 93 Mitarbeitende. www.ipg-group.com

Über TIMETOACT GROUP

Die TIMETOACT GROUP umfasst acht Unternehmen mit über 600 Mitarbeitern an 13 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Unternehmen der TIMETOACT GROUP ARS, CLOUDPILOTS, edcom, GIS, novaCapta, synaigy, TIMETOACT, X-INTEGRATE erbringen Leistungen in den Bereichen Digital Workplace, Business Process Integration Automation, Mathematical Optimization, Data Warehouse Governance, Business Intelligence und Predictive Analytics, Identity Access Governance sowie Commerce und Customer Experience. timetoact-group.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210126005740/de/

Contacts:

Pressekontakt

IPG

Marco Rohrer

Group CEO

marco.rohrer@ipg-group.com

TIMETOACT

Felix Binsack

Geschäftsführer

felix.binsack@timetoact-group.com