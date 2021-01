Für 2020 weist der Pharmakonzern einen Umsatz von 48,7 Milliarden US-Dollar aus, ein Plus von 3 Prozent gegenüber Vorjahr.Basel - Der Pharmakonzern Novartis gibt sich nach einem durchwachsenen Corona-Jahr zurückhaltend für 2021. Noch beeinflussen Lockdowns und Abstandsmassnahmen das Geschehen im Gesundheitswesen, so dass das Management erst einmal ein moderates Wachstum in Aussicht stellt. Marktteilnehmer geben sich sichtlich enttäuscht. Das zeigen sowohl die Kommentare als auch der Aktienkurs.

