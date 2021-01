Neuer Bericht von Mobilesquared und Interop Technologies zeigt, dass MNOs im Laufe des Vorhersagezeitraums durch neue native RCS-Lösung eine Umsatzsteigerung von 240 % erwarten dürfen

LONDON, Jan. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rich Messaging wird zu einer Schlüsselplattform, die Marken mit Verbrauchern verbindet und sich neben TV, Internet und Social Media in die Liste der Mainstream-Marketing-Kanäle einreiht. Dies sind die Ergebnisse eines neuen Berichts von Mobilesquared, den Experten für intelligentes Business-Messaging.Bis Ende 2024 wird es mehr als drei Milliarden RCS-Nutzer geben, was einer beispiellosen Wachstumsrate von 294 % entspricht.Diese hohe Wachstumsrate wird RCS als die weltweit größte erweiterte Messaging-Plattform positionieren und Mobilfunkanbietern neue Umsatzmöglichkeiten eröffnen.



Der von Mobilesquared in Zusammenarbeit mit Interop Technologies veröffentlichte Bericht Safeguarding Revenue from A2P Messaging verdeutlicht, wie Anbieter dank des RCS-Wachstums beim mobilen Messaging weiter ganz vorne mit dabei sein werden.

Der einzige Business-Messaging-Kanal, der derzeit weltweit erhebliche Umsätze generiert, ist nach wie vor A2P SMS.Marken gaben im letzten Jahr 17,9 Milliarden US-Dollar für den Kanal aus. In diesem Jahr werden es bereits 18,94 Milliarden US-Dollar sein.Mobilfunkanbieter haben derzeit eine sehr dominante Position im Segment Business-Messaging.Sie müssen jedoch zukünftige Messaging-Umsätze sichern, indem sie Legacy-Messaging-Lösungen konsolidieren und Abonnenten auf eine RCS-Messaging-Plattform migrieren. Nur so können sie von ihrem anhaltenden Wachstum und den Synergien dieser Technologien der nächsten Generation profitieren.

Als offizieller 5G-Messaging-Dienst wird RCS für Mobilfunkanbieter voraussichtlich zu einem wesentlichen Instrument für die Generierung zukünftiger Messaging-Umsätze werden.Verbraucher setzten bereits auf Rich Messaging, Marken wollen es und Mobilfunkanbieter müssen es bereitstellen.Basierend auf bestehenden weltweiten RCS- und MaaP-Bereitstellungsplänen prognostiziert Mobilesquared, dass RCS bis 2024 mit dem traditionellen SMS-Modell A2P einen Umsatz von 8,3 Milliarden US-Dollar erzielen wird.Mit einer Verzögerung der Einführung von RCS gefährden Mobilfunkanbieter lediglich ihre Möglichkeiten, neue Messaging-Umsätze zu generieren, und ihre Marktposition.

"Mobilfunkanbieter müssen ihre A2P-Strategie ganzheitlich betrachten, um sicherzustellen, dass die aktuellen SMS-Umsätze nicht unter den Tisch fallen", so Jim Dwyer, Senior Vice President of Corporate Development and Product Management bei Interop Technologies."Gleichzeitig müssen Anbieter ihre Messaging-Netzwerke auch auf die prognostizierten neuen Umsatzmöglichkeiten vorbereiten, die durch RCS über dialogorientierte Kundeninteraktionen zwischen Marken und Verbrauchern bereitgestellt werden."

Nick Lane, Chief Insight Analyst bei Mobilesquared:"Über drei Milliarden Menschen nutzen Rich Messaging. Wenn Mobilfunkanbieter also sicherstellen wollen, dass ihre Plattformen für ihre Kunden relevant bleiben, müssen sie von SMS auf RCS umsteigen.SMS hat ihnen gute Dienste geleistet und wird dies in einer A2P-Umgebung auch weiterhin tun, aber das Maß an Interaktionen von Rich Messaging bietet gänzlich neue und ungleich mehr Möglichkeiten."

Die Nutzung einer robusten Messaging-Plattform wird heute als ein so wichtiger Bestandteil der Wettbewerbsfähigkeit von Mobilfunkanbietern angesehen, dass sie die Kundenerfahrung von Abonnenten verbessern sowie deren Abwanderung reduzieren kann.Durch die Entwicklung eines nativen RCS-Angebots für Abonnenten wird sichergestellt, dass Mobilfunkanbieter auch bei der nächsten großen Plattform, sowohl für Verbraucher als auch für Marken, ganz vorne mit dabei sind.

Der Bericht "Safeguarding Revenue from A2P Messaging" kann hier heruntergeladen werden: https://mobilesquared.co.uk/ (https://mobilesquared.co.uk/)

Über Interop Technologies

Interop Technologies unterstützt Mobilfunknetzanbieter bei der Bereitstellung und Verwaltung von Technologien und Diensten der nächsten Generation.Das 2002 gegründete Unternehmen entwickelt standardisierte mobile Lösungen für Telekommunikationsunternehmen mit einem Höchstmaß an Bereitstellungsflexibilität und Lebenszyklusmanagement.Das Portfolio von Interop Technologies umfasst eine branchenführende, akkreditierte End-to-End-RCS Business Messaging-Plattform mit globaler Konnektivität für die Integration von Legacy-Anwendungen, mit der Anbieter ihre 5G-Transformation vorbereiten können.Interop Technologies hat seinen Unternehmenssitz in Fort Myers, Florida, und eine regionale Unternehmenszentrale in Dublin, Irland.Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem Netzwerkbetriebszentren in Nordamerika und Europa.Weitere Informationen finden Sie unter interoptechnologies.com.

Über Mobilesquared

Die Nummer eins für intelligentes Business-Messaging.

Mobilesquared ist der Partner schlechthin für Marktforschung im Bereich Business-Messaging.Mobilesquared bietet die umfassendsten unabhängigen globalen Messaging-Marktprognosen der Branche, auf die Marken wie Mastercard, Google, Vodafone, LivePerson und PwC aufgrund ihrer Genauigkeit und Unparteilichkeit vertrauen.Darüber hinaus ist Mobilesquared Ihr Ansprechpartner für spezifische Einblicke in den Messaging-Markt und eine zukunftssichere Strategie.Weitere Informationen finden Sie unter mobilesquared.co.uk.

