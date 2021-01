Cannabis - Henry Ford war ein äußerst findiger Geist. Er entwickelte die Fließbandfertigung, was jeder weiß. Weniger bekannt ist, dass auch die ersten Autobahnen in den USA auf Fords Initiative gebaut wurden - schließlich sollten seine Kunden ihr Auto auf bequemen Straßen fahren können. Dazu führte er gleich noch den arbeitsfreien Samstag in seinen Fabriken ein, damit Papa Zeit für sein neues Hobby hatte. Von der Welt vergessen wurde Henry Fords Konzeptwagen aus Hanf. 1941 stellte der Erfinder diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...