Im Zuge der relativen Stärke traditioneller Technologie- und sonstiger Wachstumsaktien verzeichnete das entsprechend fokussierte Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV in der letzten Woche eine stärkere Performance als der MSCI World (Euro) - Index und legte um + 1,3 % zu.Hieraus resultierte per 24.01.2021 seit Auflage am 26.02.2019 auf Währungsbasis Euro nun eine Nettoperformance des Depots (vor Dividenden) von + 21,5 %.Mit klarem Abstand führte die Aktie von APPLE (US0378331005), die in der letzten Woche gleich um + 9,4 % hochschnellte und dabei in der Spitze ein neues Rekordhoch bei 145 USD markierte, die Liste der Depotgewinner an.Hauptauslöser für diesen Kurssprung war ohne Frage die morgen, am 27.01. nachbörslich anstehende Publikation der Zahlen zum 1. Quartal 2020/21 (per 31.12.20) von Apple, bei denen die Analysten den Ausweis neuer historischer Konzernrekorde sowohl in puncto Umsatz (Konsens: ggü. Vorjahr + 11,7 % auf 102,5 Mrd. USD) wie auch Nettogewinn (Konsens: + 12,8 % auf 1,41 USD je Aktie) erwarten.

Den vollständigen Artikel lesen ...