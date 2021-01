Erstmals seit 2016 führt Apple das Ranking der wertvollsten Marken der Welt von Brand Finance an. Der iPhone-Konzern steigerte seinen Markenwert 2020 um 87 Prozent und stieß Amazon vom Thron. Einmal jährlich erheben die auf Markenbewertung spezialisierten Unternehmensberater von Brand Finance ein Ranking, in dem sie die wertvollsten Marken der Welt listen. In der aktuellen Auflage "Brand Finance Global 500 2021" konnte Apple den E-Commerce-Riesen Amazon von der Spitze verdrängen. Dahinter folgen mit Google, Microsoft und Samsung weitere Tech-Konzerne. Apple verdankt dem Sprung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...