von Sven Parplies, Euro am Sonntag Jack Dorsey hatte sich den Jahresauftakt gewiss anders vorgestellt: Der Twitter-Chef, ein Freund von Yoga und Meditation, entspannte auf einer Insel im Pazifik, in Französisch-Polynesien, als sich daheim in den USA die Ereignisse überschlugen: In Washington ...

Den vollständigen Artikel lesen ...