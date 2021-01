The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2021ISIN NameCA92258K2002 VELOCITY DATA INC.LU0298896787 SPARINVEST-GBL VAL.USD RDE000DK0JRR1 DEKA IHS MTN S 7591US745867AV39 PULTE GROUP 16/21XS1013955379 FRESENIUS SE 14/21 REGSUS64110LAE65 NETFLIX 2021US37045XBF24 GM FINANCIAL 2021US912828B584 US TREASURY 2021USG3925DAA84 GERDAU TRADE INC 2010/21US345397VR12 FORD MOTOR CRED. 2021ES00000128X2 SPANIEN 17-21USU92279AK18 VECTOR GROUP 17/25 REGSUS29874QCZ54 EUR. BK REC.DEV.17/21 MTNDE000LB1DZ70 LBBW DL-STUFENZINS 17/21USU31436AG04 FRESEN.US FI.II 14/21REGSDE000LB1P0E3 LBBW DL-GM-FLOATER 18/21CA135087J629 CDA 2021US285512AC38 EL. ARTS 16/21US026874DG98 AMER. INTL GRP 16/21US451102BJ59 ICAHN ENTERPR. 17/22AT0000A1Z8U5 ERSTE GP BNK 18-21MTN1571US26875PAG63 EOG RESOURCES 2021US26884LAB53 EQT CORP. 2021XS0811124790 KON. KPN 12/21 MTNXS0879869187 IBERDROLA INTL 13/21 MTNUS9128285X47 USA 19/21US501044DB41 KROGER CO. 16/21US912828N894 US TREASURY 2021CH0591979585 PFB.SCHW.HYP 21/27 3XS1346200055 KRED.F.WIED.16/21 MTN LSDE000DXA0QY2 LB.HESS.-THR. OP.1456US035242AK26 ANHEUSER-BUSCH IN. 16/21DE000HLB4V39 LB.HESS.THR. IHS 19/28DE000A2LQ3F3 GEVI VERMOEGEN IHS 18/21