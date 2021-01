Auf den schwachen Montag folgte das Reversal am Dienstag. Damit konnte der DAX bis auf 3 Punkte alle Verluste aufholen und nun wieder in Richtung 14.00 blicken. Was waren die Hintergründe und setzt der DAX am Mittwoch diese Bewegung fort? Monatstief im DAX hat gehalten Der Wochenstart ist oftmals ein wichtiger Impuls für die Börsenwoche. Nachdem wir in dieser Woche am Montag zunächst positiv starteten, verdunkelten sich die Situation im Chartbild. ...

