Freiburg (ots) - Das Freiburger Familienunternehmen concile GmbH stellt auf Anfrage des Bundesministeriums für Gesundheit mehrere Millionen Corona Antigen-Schnelltests zur Verfügung. Der NowCheck COVID-19 Ag Test des Herstellers BioNote, Korea, zeichnet sich in unabhängigen Studien durch sehr gute Leistungsdaten aus. Aufgrund der guten Ergebnisse hat das Bundesministerium für Gesundheit mit concile eine Vereinbarung für die Bereitstellung von Antigen-Schnelltests geschlossen. Erklärtes Ziel der Bundesregierung: die Versorgungssicherheit mit qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Corona-Schelltests für Deutschland."Gerade für den Einsatz in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Schulen sollten nur die zuverlässigsten Schnelltests eingesetzt werden. Es wird befürchtet, dass viele der momentan angebotenen Tests keine zufriedenstellende diagnostische Leistung zeigen, obwohl sie vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet sind", so concile Geschäftsführer Franz Maier. "Wir sind stolz, mit dem NowCheck COVID-19 Ag Test Partner des Bundesministeriums für Gesundheit geworden zu sein. Gemessen an unserer Unternehmensgröße und Mitbewerbern wie Siemens, Roche oder Abbott ist der Projektumfang immens. Aber wenn unser Einsatz am Ende dazu beiträgt, die Pandemie zu bekämpfen, dann hat sich der Einsatz gelohnt.""Der Einsatz von Corona-Schnelltests spielt, neben der Impfung, der PCR-Testung und dem Befolgen der AHA-Regeln eine Schlüsselrolle in der Bekämpfung der Pandemie" ergänzt Dr. Petra von der Lage, zuständig für das Produktmanagement bei der concile GmbH. "Mithilfe von Schnelltests können Infektionsketten effektiv durchbrochen werden."Bezugsberechtigt sind derzeit neben Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegewesens sowie Schulen und Kitas auch Unternehmen, die über entsprechend geschultes Personal verfügen.Wer testet die Tests: Unabhängige Studiendaten wichtig für LeistungsbeurteilungEine Evaluierungsstudie für die WHO durch die Foundation of Innovative Diagnostics (FIND) weist für den NowCheck COVID-19 Ag Test die höchste klinische Sensitivität sowie die höchste Erkennungsrate in der kritischen Phase, innerhalb der ersten sieben Tage nach Beginn der Symptome, aus. (https://www.finddx.org/covid-19/sarscov2-eval-antigen/)Sehr gute Ergebnisse zeigte der NowCheck COVID-19 Ag Test auch in der Evaluierung des Paul-Ehrlich-Instituts gemeinsam mit dem Robert Koch-Institut, dem Konsiliarlabor für Coronaviren an der Charité und dem Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr. Hierbei wurden 25 Schnellteste "als dem derzeitigen Stand der Technik entsprechend bewertet". (https://ots.de/elUSas)Das Bundesamt für Gesundheit der Schweiz hat nach einer Überprüfung von Antigentests am Nationalen Referenzzentrum für neu auftretende Virusinfektionen (NAVI) den NowCheck Test als empfehlenswerten Test zum Nachweis einer aktiven Infektion mit SARS-CoV-2 ebenfalls gelistet. (https://ots.de/9WXApr)Der NowCheck COVID-19 Ag Test bietet einen zuverlässigen Nachweis von akuten COVID-19 Infektionen in 15 Minuten. Die Testvorteile liegen in seiner praktischen und unkomplizierten Anwendung. Die Pufferlösung ist bereits einzeln verpackt und muss daher nicht abgefüllt werden. Ein Labor oder weitere Geräte sind nicht erforderlich. Der Test wird in einer Packung mit je 25 Tests angeboten. concile sichert eine zuverlässige und schnelle Belieferung zu.Über concile:Die concile GmbH ist ein Familienunternehmen und seit über zehn Jahren auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen medizinischen Schnelltesten (Point-of-Care Diagnostik) spezialisiert. concile ist gem. der ISO Norm 13485:2016 (Qualitätsmanagement für Medizinprodukte) zertifiziert.