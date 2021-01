Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX kaum bewegt erwartetVor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend dürften sich die deutschen Anleger zurückhalten. Der DAX wird bei 13.874,40 Punkten um nur 0,02 Prozent höher erwartet.2. Börsen in Fernost überwiegend freundlichDie asiatischen Börsen weisen zur Wochenmitte mehrheitlich kleine Gewinne aus. Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...