Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Zu Handelsbeginn lief es noch schleppend. Allerdings zog der DAX dann recht zügig an und legte am Nachmittag sogar noch eine Schippe drauf. Zeitweise notierte er über der Marke von 13.900 Punkten. Am Ende lag er bei 13.871 Zählern. Das ist ein Plus von fast 1,7 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Netflix.