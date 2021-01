Rostock (ots) - Musik ist allgegenwärtig. Aber nur wenige verstehen diese globale Sprache. Deswegen gibt es nun den Sprachkurs: das neue Online-Portal EinfachMusik-Akademie macht das Verstehen von Musik und ihrer Theorie so leicht wie das Erlernen des Einmaleins.In diesen Tagen startet die EinfachMusik-Akademie eine Initiative der allerschönsten Art: das Wissen rund um Musik so einfach und klar zu vemitteln wie das Einmaleins. Denn beinahe jeder Mensch hört Musik. Aber nur wenige verstehen diese globale Sprache.In Deutschland ist der Zugang zu musikalischer Bildung bereits seit langer Zeit rückläufig. So findet in beinahe 60 Prozent der deutschen Grundschulen kein fachlich qualifizierter Musikunterricht statt. Dies stellte eine am 11. März 2020 veröffentlichte Studie des Deutschen Musikrates (DMR) fest.Die Prognose für die Zukunft sieht demnach sogar noch düsterer aus. Dabei liegt das Problem auf der Hand: nur wer versteht, kann auch wirklich zuhören. Dies gilt in der Musik und auch in allen anderen Bereichen des Lebens.Hier schafft die EinfachMusik-Akademie eine Lösung. Sie ist ein Online-Portal mit einer verblüffend einfachen Lehrmethodik. Musik und ihre Theorie werden damit leicht erlernbar. Ohne musikalisches Vorwissen. Ganz einfach durch bewusstes Hören. Musik ist eine der großen Weltsprachen. Und dies ist der Sprachkurs.Im Zentrum des ersten Online-Kurses der EinfachMusik-Akademie steht das Urelement jeder Musik: Der Klang der Töne. Er beinhaltet mehr als 100 Videos, Klangbeispiele, Grafiken und spannende Texte sowie sechs Mini-Konzerte.Der Preis des Kurses liegt bei 77,00 Euro inkl. Mwst. . Angeboten wird der Kurs auf der Internetseite www.einfachmusik-akademie.de (http://www.einfachmusik-akademie.de). Zukünftige Kurse beinhalten die Themen Rhythmus, Noten, Hören und Musik allgemein. Ein Wikimusika sowie weitere Formate rund um die Musik folgen in den kommenden Monaten.Die EinfachMusik-Akademie richtet sich an Erwachsene jeden Alters und jeden Musikgeschmacks. Ihr Initiator Stefan Malzew dirigierte große Orchester im In- und Ausland und leitete die Neubrandenburger Philharmonie für 14 Jahre als Chef-Dirigent. Er ist seit fast 40 Jahren als Musiker und Moderator in der Öffentlichkeit wirksam und hat weitreichende Erfahrungen als Vermittler musikalischer Inhalte auf der Bühne, bei Online- und bei Rundfunkprojekten (NDR, DRadioKultur).Mit seinen vorangegangenen Initiativen zum Musikverstehen hat Malzew den junge-ohren-preis gewonnen, erhielt den Deutschen Web-Video-Preis und wurde für den Grimme Online Award nominiert.Zur EinfachMusik-Akademie:Die EinfachMusik-Akademie vermittelt verständlich aufbereitetes Wissen in Form von professionell produzierten Online-Kursen. In ihrer Art und Weise ist sie hochinnovativ und bedeutet eine echte Neuerung im Verständnis von Musik. Sie bietet eine vollkommen neu entwickelte Herangehensweise, die es verblüffend einfach macht, Musik in all ihren Gefügen so einfach zu verstehen, wie jeder von uns auch das Einmaleins verstanden hat. Sie setzt keinerlei musikalische Kenntnisse voraus und baut auf einfache Erklärweisen, Sinnbilder sowie die Verknüpfung mit Vertrautem aus dem Alltagswissen.Die EinfachMusik-Akademie wurde von Stefan Malzew ins Leben gerufen, einem seit fast 40 Jahren in der Öffentlichkeit wirksamen Dirigenten, Komponisten und Moderatoren. Mit seiner umfangreichen Erfahrung ist er der Vermittler der musikalischen Inhalte und zeigt seinen "Hinhörern" einen überraschend einfachen und raffinierten Weg zu Musik auf. Die tragende Körperschaft für die EinfachMusik-Akademie ist die Musica Causa Est GmbH mit Sitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.Pressekontakt:Christopher TiessMusica Causa Est GmbHErich-Schlesinger-Straße 6218059 RostockGermanyE presse@einfachmusik-akademie.deM +49(0)171 300 11 99www.einfachmusik-akademie.dewww.curriculinum.deHRB 13276 Amtsgericht RostockSt.-ID: 079/114/03158USt.-ID: DE302024977Geschäftsführer: Stefan MalzewOriginal-Content von: Musica Causa Est GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152522/4822522