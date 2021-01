Marktexperte Roth: "Börsen-Blase wird mit viel heißer Luft gefüttert"

Die US-Börsen sind seit Joe Bidens Wahl zum US-Präsidenten gut 15 Prozent ins Plus gegangen. Sind wir in einer Blase und kann diese Rekordjagd weitergehen?

"Wir sind in einer Blase - nicht nur in Amerika in einer extremen Tech-Blase, sondern überall in der Welt. Wir verabschieden uns ja komplett von der realwirtschaftlichen Wirklichkeit. Diese Blase ist mit heißer Luft gefüttert - also mit billigem Geld der Notenbanken", sagt Oliver Roth.

Bildquelle: markteinblicke.de

Wer sind die Gewinner und Verlierer unter einer neuen US-Regierung? "Wir reden von Infrastrukturmaßnahmen. Spezial-Branchen wie die Gesundheitsbranche, erneuerbare Energien oder auch die Erhöhung des Mindestlohns.

