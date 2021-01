Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im frühen europäischen Handel knapp behauptet zum US-Dollar gezeigt. Gegen 9.00 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2154 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend bei 1,2166 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2143 Dollar festgesetzt.Der Euro setzt seine Konsolidierung fort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...