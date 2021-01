Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch den Handelstag wenig verändert aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte etwa eine halbe Stunde vor Sitzungsstart ein kleines Plus von 0,06 Prozent. Bisher gestaltete sich die Handelswoche schwankungsreich mit starken ATX-Verlusten am Montag und Kursgewinnen am Dienstag.Die Marktteilnehmer werden international heute den Fokus ...

