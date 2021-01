Die aktuell längste Serie: Stratasys mit 10 Tagen Plus in Folge (Performance: 47.84%) - die längste Serie dieses Jahr: Stratasys 10 Tage (Performance: 47.84%). Tagesgewinner war am Dienstag Mologen mit 29,14% auf 0,04 (168% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%) vor Steinhoff mit 11,31% auf 0,09 (202% Vol.; 1W 34,29%) und Noble Corp plc mit 8,73% auf 0,06 (11% Vol.; 1W -3,23%). Die Tagesverlierer: Lion E-Mobility mit -3,97% auf 5,80 (67% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 44,28%), Lockheed Martin mit -3,73% auf 330,69 (162% Vol.; 1W -3,17%), Vestas mit -3,44% auf 1405,00 (67% Vol.; 1W -1,44%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Palantir (4659,64 Mio.), Twitter (2925,41) und Novo Nordisk (2360,24). Umsatzausreisser nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...