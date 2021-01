Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz senkt seine Maskenpreise dauerhaft auf 7.89 Franken pro 50er-Box. Zudem führt Lidl Schweiz vom 28.01. bis am 30.01. eine 50-Prozent-Aktion durch und bietet Hygienemasken erstmals zum Tiefstpreis von 3.89 Franken für eine Box mit 50 Stück an. Mit diesem Aktionspreis verkauft Lidl Schweiz die Hygienemasken zum bisher günstigsten Preis. Die Masken sind landesweit in allen 148 Filialen erhältlich.Lidl Schweiz konnte seine Beschaffungspreise für Hygienemasken in den vergangenen Monaten kontinuierlich senken und bereits mehrere Aktionen mit Hygienemasken durchführen. Lidl Schweiz setzt alles daran, allen Kundinnen und Kunden eine Möglichkeit zu bieten, sich zu einem äusserst attraktiven Preis mit Masken zu versorgen. Den Preis erneut zu senken gehört zur Strategie von Lidl Schweiz, die Preisvorteile stets den Kundinnen und Kunden direkt weiterzugeben.Bisher hat Lidl Schweiz die Hygienemasken für 9.90 Franken verkauft. (Abbildung 1: Hygienemaske Lidl Schweiz).FFP2 Atemschutzmasken dauerhaft im SortimentSeit dem 23.01.2021 führt Lidl Schweiz auch FFP2 Atemschutzmasken im Standardsortiment und verkauft diese für 0.99 CHF in der praktischen Einzelpackung. (Abbildung 2: FFP2 Atemschutzmasken Lidl Schweiz).Somit hat Lidl Schweiz das günstigste Maskensortiment im Detailhandel.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100863968