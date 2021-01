DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

GfK: Lockdown lässt deutsche Verbraucherstimmung einbrechen

Die Verbraucherstimmung in Deutschland leidet zu Jahresbeginn 2021 stark unter dem harten Lockdown. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Februar einen Rückgang ihres Indikators zum Konsumklima auf minus 15,6 von revidiert minus 7,5 (vorläufig: 7,3) Punkten im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang auf minus 7,8 Zähler vorhergesagt.

Mattarella beginnt am Mittwoch mit Gesprächen über neue italienische Regierung

Machtvakuum in Italien inmitten der Corona-Krise: Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Giuseppe Conte beginnt Staatschef Sergio Mattarella an diesem Mittwoch mit den Gesprächen zur Bildung einer neuen Regierung. Diese Gespräche sollen bis Freitagnachmittag dauern, wie Mattarella ankündigte.

Astrazeneca bestreitet Bevorzugung von Nicht-EU-Staaten bei Corona-Vakzin

Astrazeneca-Chef Pascal Soriot hat den Verdacht zurückgewiesen, sein Unternehmen liefere eigentlich für die EU bestimmte Impfdosen an andere Länder. Astrazeneca verkaufe das Vakzin "nicht anderswo für Profit", versicherte Soriot in einem am Dienstagabend veröffentlichten Interview mit einem Verbund europäischer Zeitungen, zu dem das deutsche Blatt Die Welt gehört. Astrazeneca habe seinen Impfstoff gemeinnützig entwickelt, "wir verdienen damit kein Geld", betonte der Unternehmenschef. Er fügte hinzu: "Ich denke, wir behandeln Europa wirklich fair."

Gewinne der chinesischen Industrie steigen 2020 um 4,1 Prozent

Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im vergangenen Jahr trotz Corona-Krise gestiegen. Wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte, legten sie um 4,1 Prozent zu, nachdem sie im Vorjahr um 3,3 Prozent gefallen waren. Peking hatte die Industrie nach dem Corona-Lockdown schnell wieder hochgefahren, welche dann von einer soliden externen Nachfrage profitieren konnte.

Union gewinnt nach Laschet-Wahl 2 Prozentpunkte

Nach der Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Vorsitzenden gewinnen die Unionsparteien an Zuspruch. Der Wert der CDU/CSU stieg gegenüber der ersten Umfrage unmittelbar nach dem Sieg Laschets über Friedrich Merz und Norbert Röttgen um 2 Prozentpunkte auf jetzt 37 Prozent, wie aus dem RTL/ntv-Trendbarometer hervorgeht. Grüne und Linke verlieren je 1 Prozentpunkt, bei den übrigen Parteien ändert sich nichts.

Richter hebt Bidens Moratorium bei Abschiebungen auf

Ein US-Bundesrichter hat eine vom neuen Präsidenten Joe Biden erlassenes 100-Tage-Moratorium bei den Abschiebungen von illegal ins Land gelangten Migranten vorläufig aufgehoben. Der Richter Drew Tipton von einem Bundesgericht in Texas erließ am Dienstag eine 14-tägige einstweilige Verfügung gegen das Moratorium. In dieser Zeit soll die Maßnahme des neuen Präsidenten weiter gerichtlich geprüft werden.

FRANKREICH

Verbrauchervertrauen Jan 92 (Dez: 95)

Verbrauchervertrauen Jan PROGNOSE: 94

