München (ots) - Ab Februar 2021 wird Sabine Rodach, erfolgreiche Beraterin mit Spezialisierung auf Personaldienstleistungsunternehmen, das Management des Münchner Personalvermittlers K-Recruiting als Head of Strategic Business Development unterstützen. Sie erweitert damit das bestehende Führungsteam aus Firmengründer Oliver Kremer, Tobias Renwanz und Sebastian Heck. In ihrer neuen Rolle wird Sabine Rodach strategisch wichtige Entwicklungen vorantreiben und gezielt neue Geschäftsfelder erschließen. Als Personalvermittler hat sich K-Recruiting auf die Vermittlung von Freelancern an Unternehmen der Life Sciences Industrie spezialisiert.Rodach selbst blickt auf langjährige Erfahrung in eben diesem Bereich zurück: Vor ihrer Tätigkeit als selbstständige Unternehmensberaterin hat die studierte Betriebswirtin bereits als Co-Gründerin und Geschäftsführerin einen Personaldienstleister für die Pharma- und Medizintechnikbranche aufgebaut. Der Schritt zurück auf Unternehmensseite geschieht nicht zufällig:"Ich habe K-Recruiting über ein gemeinsames Projekt im vergangenen Jahr kennen und schätzen gelernt. Ein motiviertes Team, gutes Management und gemeinsame Werte bilden das Umfeld, in dem ich mich wohlfühle. K-Recruiting ist ein wachsendes Unternehmen mit vielen spannenden Entwicklungsmöglichkeiten und bietet Platz, mein Expertenwissen in den Bereichen Contracting und Life Sciences einzubringen.", so Rodach.Oliver Kremer, Unternehmensgründer von K-Recruiting, ergänzt: "Sabine habe ich als absolute Powerfrau kennengelernt. In unserer Zusammenarbeit haben mich vor allem ihr Fachwissen und ihre Energie davon überzeugt, dass sie genau die richtige Ergänzung für die strategische Weiterentwicklung von K-Recruiting ist."Als erste Frau im Management-Team und aktives Mitglied von Nushu (https://www.teamnushu.de/home), einem Karrierenetzwerk für Frauen, möchte Sabine Rodach neue Sichtweisen fördern und mehr Weiblichkeit in die Führung bringen. Sie erklärt: "Ich möchte neue Entwicklungschancen für Mitarbeiter schaffen. Außerdem nehme ich Female Empowerment sehr ernst! Mein Ziel ist es, auch weibliche Führungskräfte bewusst zu fördern."Über K-RecruitingDie K-Recruiting GmbH wurde 2014 von Oliver Kremer als Spezialist für die Vermittlung von freiberuflichen Experten an Life Sciences Unternehmen gegründet und zählt mittlerweile rund 75 Mitarbeiter. Während der Schwerpunkt der Recruiting-Dienstleistung auf der DACH-Region liegt, bedient K-Recruiting mit seiner Schweizer Niederlassung ebenso Kunden in Europa und darüber hinaus. Gerade wurde K-Recruiting vom Mainzer Impfstoffhersteller-BioNTech als wichtiger Partner ausgezeichnet. (https://biontechse.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/biontech-recognizes-employees-and-partners-their-support)