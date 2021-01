Die Preise für ein Fass Öl der Sorte BRENT verharren in den letzten Tagen auf hohem Niveau. Aktuell ist unklar, ob es direkt weiter nach oben geht oder die Kurse zeitnah fallen. Anhaltspunkte gibt der Chart für beide Richtungen. An welchen Levels sich die richtungsweisenden Stellen befinden, erfahren Sie in den folgenden Zeilen und der LIVE-Besprechung mit Tickmill-Analyst Mike Seidl. BRENT verharrt auf hohem Niveau Tickmill-Analyse: BRENT im Tageschart ...

