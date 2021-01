Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben zunächst keine weiteren Gewinne erzielen können, was auch mit einer zumindest vorübergehenden Stabilisierung an den Finanzmärkten zu erklären ist, so die Analysten der Helaba.Bezüglich der Corona-Krise setze sich der Trend einer rückläufigen Zahl an Neuinfektionen insgesamt zwar fort, Mutationen und der schleppende Verlauf der Impfungen in der EU würden aber für Verunsicherung sorgen. Die heute anstehende FOMC-Sitzung sollte den Rentenmarkt nicht belasten, solange die FED keine Zweifel an der Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik aufkommen lasse und Tapering-Diskussionen vermieden würden. Die Peripherie-Spreads hätten sich leicht eingeengt. In Italien setze sich die Regierungskrise zwar fort, da es aber noch keine Anzeichen für Neuwahlen gebe, bleibe die Situation entspannt. Dazu trage auch die Europäische Zentralbank mit ihren Anleihekäufen am Sekundärmarkt bei. ...

