Gute Zeiten für einen Kaffee-Fan, dem Kaffeehäuser zu dicht sind: Mit Gabriela Tinti, der neuen Aktienchefin Österreich der Erste Asset Management, genoss ich einen "Kaffee mit Schmäh" outdoor. Und konnte viel über den ESG-Pionier EAM lernen. Text: Christian Drastil Fotos: Josef Chladek Gratulation zur neuen Aufgabe als Head of Desk Equities Österreich. Was mich interessiert: Was kann ich mir unter Head of Desk Equities Österreich bei der Erste Asset Management vorstellen? Ich nehme nicht an, dass das ein Desk mit den Market Makern für Austro-Aktien ist? Gabriela Tinti: Vielen Dank. Ich habe die Teamleitung des Aktienfondsmanagements in Österreich übernommen. Das ist eine sehr schöne Aufgabe ein so erfahrenes Team ...

