DJ Ifo-Beschäftigungsbarometer fällt im Januar

BERLIN (Dow Jones)--Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Januar auf 95,0 Punkte gefallen nach auf 95,5 im Dezember. "Die Einstellungspläne der deutschen Unternehmen sind zu Beginn des neuen Jahres leicht geschrumpft", erklärte das Ifo-Institut. "Der Lockdown führt insbesondere im Einzelhandel zu mehr Entlassungen." In der Industrie sei das Barometer zwar zum achten Mal in Folge gestiegen. Gleichwohl sind laut Ifo die Unternehmen, die angeben, ihre Mitarbeiterzahl zu verkleinern, noch in der Mehrheit.

Bei den Dienstleistern halten sich die Angaben zu Einstellungen und Entlassungen in etwa die Waage. Expansive Personalpläne haben weiterhin die IT-Branche sowie Unternehmensberatungen. Im Handel sind aufgrund des Lockdowns verstärkt Entlassungen angekündigt. Die einzig positive Ausnahme sind die Supermärkte, wo weiter Mitarbeiter gesucht werden. Trotz der Wintermonate wollen einige Unternehmen in der Bauwirtschaft ihr Personal aufstocken.

January 27, 2021 03:51 ET (08:51 GMT)

