Flexo SAS: FLEXO ANNONCE LA NOMINATION DE MAXIME BERGER EN TANT QUE RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL FRANCE

Maxime Berger a été nommé Responsable du Développement Commercial France au sein de Flex-O, spécialiste des espaces de travail flexibles.

Issu d'une formation en Gestion d'entreprise, stratégie marketing et commerciale, et après une première expérience chez la foncière du groupe La Poste, Poste Immo, Maxime BERGER passe 2 ans et demi en tant que gestionnaire de comptes clients chez Cdiscount et dans une start-up Bordelaise avant d'entamer en 2018 sa carrière dans les espaces de travail flexibles.

Maxime BERGER s'est forgé une solide expérience de la commercialisation de bureaux, de service client et de la gestion de centres de profit. Il a notamment développé avec succès la métropole de Bordeaux pour le groupe IWG (Regus) où il était en charge du lancement 3 sites supplémentaires en plus des 3 autres centres existants, gérant ainsi plus de 12 000m² d'espace de travail.

Ce recrutement stratégique permet à Flex-O de renforcer son équipe de direction pour lancer la commercialisation de ses espaces et la formation de ses équipes commerciales. En effet, le premier site ouvrira ses portes fin avril à Nantes Atlantis, et sera rapidement rejoint par plusieurs ouvertures en France dans le courant de l'été.

Flex-O a déjà signé un bail de plus de 1.680m² à Nantes Atlantis, et un autre de 4.854 m² sur Centrium, à Sophia Antipolis, qui sera livré mi-2022, et travaille activement à l'ouverture de sites sur l'ensemble des grandes métropoles françaises dans les prochains mois.