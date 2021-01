Da ist der Mann, der zwölf Konzentrationslager, einen Todesmarsch, Hunger, Zwangsarbeit und Typhus überlebte. Oder die Frau, die als Kind von Nonnen gerettet wurde. Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar erzählen Fotos Geschichten von Menschen, die keiner vergessen sollte.Da ist der Mann, der zwölf Konzentrationslager, einen Todesmarsch, Hunger, Zwangsarbeit und Typhus überlebte. Oder die Frau, die als Kind von Nonnen gerettet wurde. Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar erzählen Fotos Geschichten von Menschen, die keiner vergessen sollte. Überall stapeln sich Bücher und Zeitschriften, sogar zwischen den heruntergelassenen Jalousien am Fenster klemmen zwei vom...

