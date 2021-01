Der Umbau der Software AG wird auch in diesem Jahr teuer bleiben.Vorstandschef Sanjay Brahmawar sieht nach wie vor günstige Gelegenheiten für den Darmstädter Softwareanbieter und will weiter in künftiges Wachstum investieren - erst im kommenden Jahr sollen die Ergebnisse dann wieder besser werden. Zunächst dürfte die operative Marge aber weiter zurückgehen, teilte das MDAX-Unternehmen am Mittwoch mit.Brahmawar hatte die Investoren bereits auf eine Durststrecke von zwei Jahren bei ...

