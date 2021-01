Microsoft [WKN: 870747] hat alle Erwartungen pulverisiert! Anders kann man diese Demonstration der Stärke nicht bezeichnen, die der Software-Dino mit Vorlage seiner Zahlen zum 2020er Schlussquartal aufs Parkett gedonnert hat. Corona befeuert Microsofts Business in fast allen Sparten, so viel war schon vorher klar. Bereits im letzten Sommer hatte CEO Satya Nadella darauf hingewiesen, dass StayAtHome und WorkFromHome die digitale Transformation um Jahre beschleunige und dabei natürlich der Absatz an Surface-Tablets und -Notebooks in die Höhe schnellt genauso wie der Verkauf von Windows 10 und Office-Anwendungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...