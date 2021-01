Mainz (ots) - Zweiteilige SWR Reise-Doku über eine Rentnerin, die auf dem Moped um die Welt fährt / Mittwoch, 3. Februar 2021, um 20:15 und 21 Uhr im SWR FernsehenMit 64 Jahren steigt die frisch gebackene Rentnerin Margot Flügel-Anhalt das erste Mal in ihrem Leben auf ein Motorrad und düst los. Einen Motorradführerschein besitzt sie nicht, doch ihr "alter grauer Lappen" erlaubt noch das Fahren mit Zweirädern bis 125 Kubikzentimetern. Das muss nun reichen. Die zweiteilige Reportage "Über Grenzen - Mit Vollgas in den Ruhestand" zeigt das SWR Fernsehen am Mittwoch, 3. Februar 2021 um 20:15 und 21 Uhr.Mit der Reiseenduro über Ländergrenzen hinwegIn ihrem kleinen Dorf startet die gebürtige Tuttlingerin ihre große Tour mit einer kleinen Reiseenduro, auf der sie an 117 Tagen unglaubliche 18.046 Kilometer durch Osteuropa und Zentralasien "schrubbt". Margot Flügel-Anhalt überquert dabei nicht nur die Grenzen von 18 Ländern, sondern auch die zwischen Menschen fremder Sprachen und Kulturen - und immer wieder auch ihre eigenen: allein als ältere Frau unterwegs auf einem Motorrad, vorbei an atemberaubend schönen, rauen Landschaften, über die Wolga und das Pamir-Gebirge, durch Tadschikistan und den Iran.Andere Länder, andere SittenHöhepunkte auf Margots langer Reise sind der Pamir Highway, die zweithöchste Fernstraße der Welt mit seinen einzigartigen Berglandschaften, und die Begegnungen mit den Menschen im Iran, wo zwar keine Helm-, doch dafür Kopftuchpflicht herrscht und Frauen eigentlich gar kein Motorrad fahren dürfen. Aber auch technische Probleme, Stürze auf schlechten Straßen und ein tödliches Attentat auf andere Reisende am Hindukusch gehören zu den prägenden Erlebnissen ihrer Tour.Einblicke in unbekannte RegionenEine Reise-Dokumentation, die mit außergewöhnlichen Landschaftsaufnahmen von unbekannten Regionen Europas und entlegenen Winkeln Asiens, aber vor allem durch das ehrliche Erleben der Reisenden selbst berührt.Programmtipp am SWR Doku-Mittwoch:"Über Grenzen - Mit Vollgas in den Ruhestand" am 3. Februar 2021, 20:15 und 21 Uhr, zweiteilige Reportage im SWR Fernsehen. Danach ist der Film für zwölf Monate in der ARD Mediathek abrufbar unter ardmediathek.de (https://www.ardmediathek.de/ard/)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/mit-vollgas-in-den-ruhestandNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterAußerdem auf dem SWR Doku-Kanal bei Youtube unter www.youtube.com/swrdoku (http://www.youtube.com/swrdoku)Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 / 929-32755, sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4822754