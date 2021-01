Seit geraumer Zeit begleiten wir den Baumwollpreis bereits bei seiner veritablen Aufwärtsbewegung. Seit geraumer Zeit begleiten wir den Baumwollpreis bereits bei seiner veritablen Aufwärtsbewegung. Mittlerweile wurde auch das zuletzt an dieser Stelle skizzierte Bewegungsziel abgearbeitet. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 16.12. hieß es unter anderem "[…] In der Folgezeit tat sich Baumwolle ...

