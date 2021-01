Linz (www.anleihencheck.de) - Die Währungshüter der Ungarischen Nationalbank (MNB) haben ihren Leitzinssatz erwartungsgemäß bei 0,60 belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Lediglich in den Anleihekaufprogrammen sei es zu Anpassungen gekommen. Obwohl Ungarn von der zweiten Welle besonders hart getroffen worden sei, würden die Notenbanker wie auch zuletzt im Dezember ihre Zinsen nicht senken. Warum? Das Problem liege in der viel zu hohen Inflation, welche den Nationalbankern seit nunmehr zwei Jahren Sorgen bereite. Zwar habe sich die Gesamtrate mit 2,7 Prozent zuletzt rückläufig präsentiert. Die Kernteuerung hingegen habe sich auf 4 Prozent beschleunigt. ...

