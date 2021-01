--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0120 vom 27.01.2021 fehlt im Titel das Wort verliert. Richtig lauten muss es im Titel: ATX verliert am Vormittag 0,47 Prozent --------------------------------------------------------------------- Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit Kursverlusten präsentiert. Der ATX gab bis 10.10 Uhr um 0,47 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...