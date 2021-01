FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BABCOCK INT TO 'UNDERWEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 145 (347) P - BARCLAYS RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 510 (425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 335 (255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 34 (32) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 920 (875) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 850 (820) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 170 (130) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IAG PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INTERTEK TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 6450 (5750) PENCE - BERENBERG RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 500 (480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 100 (60) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4800 (4200) PENCE - 'BUY' - COMMERZBANK CUTS TUI TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET GESENKT AUF 3 EUR - DEUTSCHE BANK RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 284 (259) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN REINITIATES CENTRICA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 67 PENCE - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 330 (280) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 247 (231) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 45 (50) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 26 (27) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1000 (1200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 150 (100) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 410 (415) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 385 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 110 (80) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/COMMERZBANK CUTS TUI TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET LOWERED TO 3 EUR - RPT/GOLDMAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 107 (122) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'BUY'



