Die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) setzt ihre Expansion fort - EBIT Marge beeindruckende 48%, wegen "weniger Wind und Sonne" unwesentlich niedriger als im Vorjahresvergleich im Q3. Und in 2021 werden kräftige Steigerungen erwaretet zumindest beim EBITDA. Auch wenn die Encavis Aktie gerade etwas vom Allzeithoch bei 25,55 EUR - gesehen in diesem Monat - zurückgekommen ist, so handelt sie doch in sehr hohen Kursregionen mit Kennzahlen eines Wachstumswertes. Aber das ist die Encavis derzeit auch - ein Wachstumswert im Nachhaltigkeitssektor. Derzeit möglicherweise überkauft und etwas heissgelaufen, ...

