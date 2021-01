Der Schein von steigenden Realzinsen trügt

Zum zweiten Mal in Folge ist der quartalsweise erhobene Realzins in Deutschland positiv. Mit plus 0,37 Prozent erreicht er im vierten Quartal 2020 den höchsten Wert seit mehr als fünf Jahren. Zu diesen Ergebnissen kommt der comdirect Realzins-Radar.

Negative Inflationsrate

Der Realzins gibt den Zins nach Abzug der Inflation wieder. Die Zinsen auf Tages- und Festgeld, Girokonten und Spareinlagen lagen im vierten Quartal 2020 laut comdirect-Angaben im Durchschnitt bei 0,12 Prozent. Die Inflationsrate ist in Deutschland im vierten Quartal nochmals gesunken - auf minus 0,25 Prozent, den niedrigsten Wert seit mehr als 10 Jahren. Entsprechend lagen die Zinsen auf die Ersparnisse der Deutschen wie bereits im dritten Quartal 2020 über der Inflationsrate, heißt es weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...