Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gute Aussichten: Der Internationale Währungsfonds rechnet für 2021 mit einem Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern von rund sechs Prozent, so die Experten von MainFirst Asset Management.Im vergangenen Jahr sei der Wachstumsrückgang mit rund drei Prozent dort deutlich geringer ausgefallen als in den entwickelten Ländern. Zum Vergleich: Weltweit würden die Ökonomen von einem Schrumpfen des Wirtschaftswachstums 2020 in Höhe von vier bis fünf Prozent ausgehen. Die wichtigsten Wachstumstreiber seien in den Emerging Markets die Rohstoffpreise. "Mit der Rückkehr der Exporte auf das frühere Niveau vor der Pandemie wird sich die Preisdynamik bei den Rohstoffen positiv auf die Bondpreise auswirken", erwarte Thomas Rutz, Portfoliomanager des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced und des MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund. ...

