Der Wasserstoff-Highflyer Plug Power nutzt die Gunst der Stunde und zapft erneut die Finanzmärkte an. Der Renault-Partner will über Morgan Stanley Aktien zu je 65 Dollar ausgeben und rund 1,5 Milliarden Dollar erlösen. Damit scheint die Finanzierung zahlreicher Projekte der US-Amerikaner in den USA und Europa in den Bereichen Brennstoffzellen und Wasserstoff zunächst gesichert. Doch die Bewertung des Hot-Stocks ist mittlerweile sehr hoch, wie nun noch einmal die Analysten von Piper anmerken.Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...