In der Industrie ist das Barometer zwar zum achten Mal in Folge gestiegen. Dennoch sind die Industrie-Unternehmen, die angeben, ihre Mitarbeiterzahl zu verkleinern, noch in der Mehrheit. Bei den Dienstleistern halten sich die Angaben zu Einstellungen und Entlassungen in etwa die Waage. Expansive Personalpläne haben weiterhin die IT-Branche sowie Unternehmensberatungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...