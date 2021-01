Köln (ots) - Auch im Februar 2021 kommen die TVNOW-User beim "Main-Streamer" voll und ganz auf ihre Kosten. Gleich zwei eigenproduzierte Serien starten auf dem Streamingdienst: Während Jürgen Vogel, Serkan Kaya und Annette Frier in der Cop-Comedy "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" mit der langweiligsten Serie der Welt für absolute Ödnis sorgen, flimmert bei "Even Closer - hautnah" knisternde Erotik über die Bildschirme. Heiß her geht es auch in der dritten Staffel des erfolgreichen TVNOW Originals "Temptation Island - Versuchung im Paradies", moderiert von Lola Weippert. Bei dem Beziehungsexperiment testen wieder vier Paare ihre Liebe! Außerdem können sich Serienfans im Februar u.a. exklusiv auf die zweite Staffel von "PEN15" oder Staffel 2 des Remakes von "Charmed" freuen.TVNOW Streaming Highlights im Überblick:TVNOW Original: Eigenproduzierte Serien im Februar 2021"Even Closer - hautnah" - ab 14. Februar 2021"KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" - ab 25. Februar 2021TVNOW Original: Love-Reality im Februar 2021"Temptation Island - Versuchung im Paradies" Staffel 3 - ab 18. Februar 2021TVNOW: Neue US-Serien im Februar 2021"Missing"Staffel 1 - ab 1. Februar 2021"Charmed" Reboot, Staffel 2 - ab 1. Februar 2021"Flashforward" - ab 8. Februar 2021"PEN15" Staffel 2 - ab 25. Februar 2021Weitere Infos zu den Highlight-Formaten (sortiert nach Sendestart):"Missing" Staffel 1, 10 Folgen, ab 1. Februar 2021 (PREMIUM)Mit zweifach Golden-Globe-Nominee Ashley Judd!Wie weit würden Sie gehen, um das Einzige zu retten, was Sie noch auf der Welt haben? Als Rebecca Winstone (Ashley Judd) erfährt, dass ihr Sohn Michael in Rom entführt wurde, macht sie sich auf die Suche nach ihm. Schnell merken die Entführer, dass sie sich mit der falschen Frau angelegt haben, denn Becca öffnet ein dunkles Kapitel ihrer Vergangenheit... Ihr Einfallsreichtum, ihr Geschick und ihre Entschlossenheit werden auf die Probe gestellt - doch die Liebe einer Mutter kennt keine Grenzen."Charmed" Staffel 2, 19 Folgen, ab 1. Februar 2021 (PREMIUM)Das Reboot der kultigen Mystery-Serie geht weiterNach allem, was passiert ist, müssen die Schwestern Mel (Melonie Diaz), Maggie (Sarah Jeffery) und Macy (Madeleine Mantock) ihr Leben wieder in die Hand nehmen. Während Macy sich nach einem Neuanfang sehnt und Maggie ihre Geburtstagsparty in vollen Zügen genießt, stellt sich Mel ihrer neuen Verantwortung als Oberhaupt der magischen Gemeinschaft. Harry (Rupert Evans) steht ihr dabei mit Rat und Tat zur Seite. Bis ein mächtiger Dämon auftaucht und die Schwestern durch ein mysteriöses Portal fliehen müssen..."Flashforward" Staffel 1, 22 Folgen, ab 8. Februar 2021 (PREMIUM)Prämiert mit einem Primetime Emmy!Ein mysteriöses Ereignis versetzt die gesamte Welt in einen Blackout und macht die Menschheit für 137 Sekunden bewusstlos. In dieser Zeit erhalten alle einen Blick in ihre eigene nahe Zukunft. Danach bricht das absolute Chaos aus, denn keiner weiß, ob sein Schicksal erfüllt oder gar vermieden werden kann. Die beiden vom FBI eingesetzten Spezialagenten Mark Benford (Joseph Fiennes) und Demetri Noh (John Cho) wollen herausfinden, was eigentlich passiert ist. Wer oder was steckt hinter dem Phänomen? Die Mystery-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman des kanadischen Science-Fiction Autors Robert J. Sawyer."Even Closer - hautnah" 6 Folgen, ab 14. Februar 2021 (PREMIUM)Zwischen Leistungsdruck und Leidenschaft"Even Closer - hautnah" wirft die Zuschauer mitten in das Gefühlschaos junger Menschen, die ihren Traum vom Leben auf der Bühne verfolgen - und dabei zwischen Leistungsdruck und Leidenschaft alles aufs Spiel setzen könnten... Die neue eigenproduzierte Serie fesselt mit beeindruckenden Tanzperformances und lässt die Zuschauer in intimen Szenen mit natürlicher, ästhetischer Erotik tief in das Leben der Figuren eintauchen. Unterstützt wurde Produzentin und Creator Helga Löbel von Erotik-Expertin Paulita Pappel, die die Dreharbeiten als Intimacy Coordinator betreut hat. Helga Löbel war es wichtig, diese erotische Serie anders als bisher üblich aus einer weiblichen Perspektive zu erzählen."Temptation Island - Versuchung im Paradies", Staffel 3, 12 Folgen wöchentlich, ab 18. Februar 2021 (PREMIUM)Das erfolgreiche TVNOW Original geht in die nächste Runde!Auch in der dritten Staffel "Temptation Island - Versuchung im Paradies" testen Paare wieder ihre Liebe. Neu an Bord sind nicht nur vier (noch) verliebte Pärchen, die sich auf das Beziehungsexperiment mit je 12 verführerischen Singles des anderen Geschlechts einlassen, sondern auch Moderatorin Lola Weippert. Das neue TVNOW-Gesicht begleitet die Paare in Kroatien auf dem flirt-, party-, und vielleicht auch tränenreichen Weg, der auf Temptation Island vor ihnen liegt. Ab 18. Februar 2021 steht wöchentlich eine von 12 neuen Folgen auf TVNOW zum Abruf bereit."KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" 6 Folgen im Box-Set, ab 25. Februar 2021 (PREMIUM)So lustig kann Langeweile sein!Hier ist der Serienname Programm. KBV = Keine besonderen Vorkommnisse. Dafür wartet die sterbenslangweilige Cop-Comedy mit politisch inkorrekten Dialogen, bizarren Anekdoten und einem teils improvisierten Zusammenspiel der Schauspiel-Duos auf. Mit dabei sind Jürgen Vogel und Serkan Kaya als Ermittler, Annette Frier und Maike Jüttendonk als Disponentinnen einer Polizei-Leitstelle und Denis Moschitto sowie Musiker und Entertainer Rocko Schamoni als Gangster-Gespann. TVNOW zeigt alle sechs Folgen ab 25. Februar 2021 als Box-Set. Und ein besonderes Vorkommnis gibt es doch: Staffel 2 ist bereits beauftragt und geht im zweiten Quartal 2021 in den Dreh!"PEN15" Staffel 2, 7 Folgen im Box-Set, exklusiv ab 25. Februar 2021 (PREMIUM)Knallbunt, laut und einzigartigÜbernachtungspartys, Herzklopfen, die Scheidung der Eltern, verschwörerische Magie - und das bange Warten auf den ersten Kuss: Für die beiden 13-jährigen, besten Freundinnen Maya (Maya Erskine) und Anna (Anna Konkle) bleibt die Middle School eine Herausforderung. 