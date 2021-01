Mainz (ots) - "Phil Collins - Die SWR1 Rheinland-Pfalz Geburtstagsparty zum 70." am 30. Januar 2021 im RadioEin Gigant wird 70 und SWR1 Rheinland-Pfalz spielt seine Musik und erzählt seine Geschichten. Höhepunkt ist die "Geburtstagsparty", in deren Mittelpunkt die legendären Alben "Face Value" und "... But Seriously" stehen, die Hörer*innen sich Musiktitel wünschen und ihr Phil-Collins-Wissen beweisen dürfen (30. Januar 2021, 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr).Auch tagsüber laufen bei SWR1 schon die größten Collins-Hits aller Zeiten und SWR1-Musikchef Bernd Rosinus verrät die Geschichten dahinter (SWR1 "Hits und Storys"). Und da gibt es einige: Phil Collins steht zum Beispiel als Schüler das erste Mal vor der Kamera - als jubelnder Beatles-Fan. Das Album "Face Value" verdankt seinen Namen der Trennung von Collins erster Frau, "No Jacket Required" einem gescheiterten Restaurantbesuch in Chicago."Meilensteine"-Podcast im NetzNatürlich steht das berühmte Geburtstagskind auch im Mittelpunkt der aktuellen SWR1-"Meilensteine"-Podcasts. Jede Woche stellt die Musikredaktion hier ein Meisterwerk der Rock- und Popmusik vor: diese Woche widmet sich SWR1 "Face Value" und "... But Seriously"."Phil Collins - Die SWR1-Rheinland-Pfalz-Geburtstagsparty zum 70."30. Januar 2021 / 20.00 Uhr bis 24:00 Uhr bei SWR1 Rheinland-PfalzMehr Information und weiterführende Links unter http://swr.li/swr1-rp-phil-collins-geburtstagspartyFotos unter www.ARD-foto.de (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ard-foto.de%2F&data=04%7C01%7Cmarcel.jakobi%40swr.de%7Cf9f130890a434912a14408d8bc8603d7%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637466631089669292%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Au%2FEBTknln%2BCIl9aOKcW0q9zfmThlncGWxi7bd9hfQU%3D&reserved=0)Pressekontakt: Inken-Dürten Ebenau, Tel.: 06131 929 32254, inken-duerten.ebenau@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4823172