DJ Glaxo kooperiert mit Eli Lilly und Vir bei milden Covid-19-Fällen

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Glaxosmithkline arbeitet bei der Therapie von milden Covid-19-Fällen mit Eli Lilly und Vir Biotechnology zusammen. Die Pharmaunternehmen untersuchen eine Kombination aus zwei Covid-19-Therapien bei Patienten mit geringem Risiko und leichten bis mittelschweren Symptomen, wie die britische Glaxosmithkline plc mitteilte. Im Rahmen der Zusammenarbeit habe Lilly eine Studie mit dem Antikörper Bamlanivimab um den monoklonalen Antikörper VIR-7831 von Vir und Glaxo erweitert.

Bamlanivimab ist ein neutralisierender Antikörper, der sich gegen das Spike-Protein von Sars-CoV-2 richtet. Er soll die Anheftung und den Eintritt des Virus in menschliche Zellen blockieren und somit das Virus neutralisieren. Das Antikörper-Medikament VIR-7831 von Vir und Glaxo hat das Potenzial, sowohl den Eintritt des Virus in gesunde Zellen zu blockieren als auch infizierte Zellen zu beseitigen und eine hohe Resistenzbarriere zu bieten, wie die Unternehmen mitteilten.

"Trotz der bedeutenden Fortschritte bei den Impfstoffen besteht bei den Patienten nach wie vor ein dringender Bedarf an mehreren therapeutischen Ansätzen, um die schweren Folgen von Covid-19 zu verhindern", sagte Hal Barron, Chief Scientific Officer von Glaxo.

Bamlanivimab allein wurde bereits in den USA für die Behandlung von Menschen mit leichten bis mittelschweren Fällen von Covid-19 zugelassen. VIR-7831 von Vir und Glaxo wird in zwei Studien in der Spätphase zur Behandlung von hospitalisierten Patienten und als Frühbehandlung bei Erwachsenen mit hohem Risiko für einen Krankenhausaufenthalt untersucht.

January 27, 2021 07:34 ET (12:34 GMT)

