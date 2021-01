DJ JP Morgan gründet Digitalbank in Großbritannien

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--JP Morgan steigt in den britischen Bankenmarkt für Privatkunden ein. Wie die US-Großbank mitteilte, gründet sie in den nächsten Monaten eine Digitalbank für Endverbraucher unter der Marke "Chase", die ihre Dienste über das Smartphone anbietet. Der Hauptsitz wird in London sein mit einem Kontaktcenter im schottischen Edinburgh.

Mehr als 400 Jobs hat JP Morgan schon geschaffen, mit dem Wachstum der neuen Bank sollen weitere Stellen entstehen. CEO wird Sanoke Viswanathan, bisher Chief Administrative Officer und Strategiechef der Unternehmenskunden- und Investmentbank von JP Morgan.

January 27, 2021 07:40 ET (12:40 GMT)

