Mozilla verschärft seine Methoden gegen das Tracking von Internetnutzern. Die seitenübergreifende Verfolgung per Supercookie macht die Version 85 des Firefox-Browsers jetzt unmöglich. Die Idee ist eigentlich so einfach, dass sich findige Leserinnen und Leser fragen mögen, wieso da bisher keiner drauf gekommen ist. Wenn der gemeinsam genutzte Browser-Cache seitenübergreifendes Tracking so einfach macht, wie er das über die letzten 20 Jahre getan hat, wieso baue ich nicht einen Cache pro besuchter Seite? Das ist der Kern des Updates auf Firefox 85. Jede TLD erhält eigenes Set ...

