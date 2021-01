Die Bad Homburger Syzygy AG (ISIN: DE0005104806) will für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,15 Euro ausbezahlen. Im Vorjahr wurde keine Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 5,55 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende 2,70 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 28. Mai 2021 statt. Im Jahr 2020 wurden nach vorläufigen Zahlen Umsatzerlöse in ...

