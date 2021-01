DJ Scholz: Deutschland kommt vergleichsweise gut durch die Krise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat trotz der Senkung der deutschen Wachstumsprognose für 2021 auf 3,0 Prozent auf eine vergleichsweise immer noch gute Lage in Deutschland verwiese. "Die Pandemie hat uns noch immer fest im Griff", betonte Scholz. Das spiegele sich auch in den Konjunkturerwartungen in ganz Europa. "Die Herausforderungen sind enorm, aber mit Blick auf die anderen großen europäischen Volkswirtschaften kommen wir vergleichsweise gut durch diese Krise", hob Scholz hervor.

Man tue alles Notwendige, um dafür zu sorgen, dass Beschäftigte und Unternehmen gut durch die Pandemie kämen. "Das gilt auch weiterhin. Jetzt müssen wir alle an einem Strang ziehen, um das Virus einzudämmen", erklärte der Finanzminister. Dazu gehört auch, weiter mit den Impfungen voranzukommen. Die Regierung rechnet für dieses Jahr in der neuen Prognose mit einem um 1,4 Prozentpunkte geringeren Wachstum als im Herbst 2020 vorhergesagt. "Der Aufschwung geht auch in 2021 weiter, wenn auch mit weniger Dynamik", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

January 27, 2021

