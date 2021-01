Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street richtet sich die Aufmerksamkeit aktuell stark auf Quartalszahlen. Der Dow Jones kann heute zumindest vorbörslich nicht profitieren. Der US-Leitindex ist klar im Minus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tesla, Nio, BYD, Starbucks, Microsoft, Facebook, Alphabet, Gamestop und Bed Bath & Beyond. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.