Nervöse Märkte. Die Lockdowns zehren an den Nerven. Nicht nur im engeren Lebensumfeld, sondern auch an den Börsen, beginnt sich eine Fragerunde nach der anderen zu drehen, deren Antworten nicht immer linear und positiv getragen sind. Man beginnt zu zweifeln, wann und ob die Impfungen, Hilfsgelder und auch politische Willensbekundungen ausreichen werden, die negativen wirtschaftlichen Effekte rasch zu überbrücken um unser "Leben danach" wieder in neue, vielleicht sogar bessere Bahnen als zuvor zu lenken. Die Börsen spiegeln diese Fragen deutlich wider. Gewinne werden wieder öfter genommen, aber dagegen auch manche Investments erneut bestätigt. Die Vola steigt langsam. Die Fragen, die man versucht in solchen Phasen zu beantworten, ...

