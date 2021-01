Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Bei den Käufen steht BlackBerry im Fokus. Die Idee, Shortseller zu attackieren, entwickelt sich zum Trend unter den Nutzern der Online-Trading-Plattformen. So gerät auch die Aktie von Blackberry in den Fokus. Unterdessen fällt der Kurs des Bitcoin immer weiter zurück. Vom Hoch trennt die weltgrößte Kryptowährung inzwischen rund 25 Prozent. Unter den Verkäufern findet sich heute beispielsweise die Aktie von Evotec. Der Wirkstoff-Forscher hat vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag für Antikörper gegen die Covid-19-Erkrankung erhalten. Die Aktie von Evotec profitiert von dem neuen Auftrag. Bereits am Dienstag hatte das Papier kräftig zugelegt und war auf ein neues Hoch seit 2021 gestiegen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv