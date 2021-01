SugarCRM Inc., innovativer Anbieter von zeitbewusster CRM-Software (Customer Relationship Management), kündigt heute mit der Einführung von SugarPredict das erste datengestützte System für CRM-Systeme an. SugarPredict hebt die Genauigkeit von Vorhersagen auf ein neues Level ohne die Kosten, den Zeitaufwand sowie die technische Expertise, die Unternehmen normalerweise aufwenden müssen, um die Vorteile von Künstlicher Intelligenz (KI) zu nutzen.

Gemäß der aktuellen Studie von SugarCRM zum Mangel an Kundentransparenz, der die meisten Unternehmen plagt, konstatieren 52 Prozent der befragten Vertriebsleiter, das eingesetzte CRM-System verursache Umsatzeinbußen. Die Qualität und Konsistenz der Daten, die von CRM-Nutzern eingegeben werden, kann für einfache KI-Systeme eine Herausforderung darstellen. SugarPredict verfolgt einen anderen Ansatz und reichert Kundendaten mit zusätzlichen Attributen an, was zu umfassenderen und konsistenteren KI-Modellen führt. SugarPredict liefert dadurch genaue Vorhersagen sogar mit begrenzten First-Party-Daten und bietet dabei gleichzeitig umfassenden Schutz der Privatsphäre und Sicherheit von Unternehmens- und Kundendaten.

"KI kann heute eine Reihe von Vertriebs- und Marketingbarrieren sprengen und ist damit das Herzstück des Customer Relationship Managements", betont Paul Greenberg, Präsident der 56 Group und Autor des Buches ‚CRM at the Speed of Light'. "Vertriebsteams, die sich auf KI-basiertes CRM stützen, profitieren von den Lead-Insights und Opportunity-Modellen, die ihnen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen."

Die in SugarPredict eingesetzte Technologie in Sugar Sell, der CRM-Vertriebslösung des kalifornischen Customer-Experience-Spezialisten, beendet das Rätselraten bei der Lead-Priorisierung, dem Abgleich des idealen Kundenprofils (ICP) und der Bewertung von Verkaufschancen bis hin zum Abschluss. Denn SugarPredict analysiert historische Account-, Geschäfts- und Unternehmensdaten und sagt genau vorher, welche Leads mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kunden werden. Das Lead-Scoring basiert auf der Ähnlichkeit zu vergangenen Lead-Generierungsprozessen, wobei sowohl konvertierte Leads als auch bereits abgeschlossene Opportunities berücksichtigt werden. Darüber hinaus identifiziert der Abgleich des idealen Kundenprofils Leads, die dem früheren und aktuellen Kundenstamm eines Unternehmens ähnlich sind.

"SugarPredict hilft Unternehmen, ein fragmentiertes, veraltetes und unvollständiges Bild durch ein scharfes Verständnis sowohl ihrer Kunden als auch ihres Geschäftsmodells zu ersetzen", erklärt Craig Charlton, CEO von SugarCRM. "Unsere Produktinvestitionen des letzten Jahres ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, mithilfe von KI die Vorhersehbarkeit von Kundenaktivitäten und damit die Geschäftsleistung zu steigern."

"Wie viele Unternehmen in der Fertigungsbranche ist Bishop-Wisecarver immer auf der Suche nach Möglichkeiten, intelligenter und schneller als die Konkurrenz zu arbeiten", so Niegel Leoncio, CRM Manager bei Bishop-Wisecarver. "Mit SugarPredict gibt SugarCRM unserem Vertriebs- und Serviceteam die Leistungsstärke Künstlicher Intelligenz an die Hand, um bessere Ergebnisse und ein optimales Kundenerlebnis erzielen zu können."

SugarPredict nutzt die zeitbewusste CX-Plattform von Sugar, die eine vollständige historische Aufzeichnung aller Änderungsereignisse in Bezug auf Kunden und kundenorientierte Prozesse bietet. SugarPredict für Anwendungen in den Bereichen Sales Force Automation, Marketing Automation und Kundenservice basiert auf der Technologie aus der Akquisition von Node.io im letzten Sommer. SugarPredict ist für Kunden von Sugar Sell kostenlos und wird im Laufe des Jahres auf Sugar-Market- und Sugar-Serve-Kunden ausgeweitet.

