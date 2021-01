Das Prinzip der Magnetschwebetechnik kennen die meisten aus Bahnprojekten wie dem Transrapid oder Qingdao. Die Technologie kann aber mehr, etwa in Produktionshallen für wesentlich flexiblere und kompaktere Anlagendesigns sorgen. Geraten die klassischen Transferstraßen und Fertigungslinien nun aufs Abstellgleis? Mit Acopos 6D geht B&R Schwachstellen in der Intralogistik an Förderbänder, Rundtische oder Transportkarusselle - es gibt viele Methoden, Produkte in oder zwischen Bearbeitungsstationen zu transportieren. Eins ist ihnen jedoch allen gemeinsam: Sie leisten keinen direkten Beitrag zum eigentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...